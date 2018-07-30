3 de Febrero - Sportivo Luqueno maçı ne zaman?

3 de Febrero ve Sportivo Luqueno, 31 Temmuz 2018 Salı günü Paraguay Profesyonel Lig Clausura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 02:00. 3 de Febrero 4 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Sportivo Luqueno 4 puanda ve 4. sırada. Ev sahibi 3 de Febrero, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Sportivo Luqueno, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 604 kodlu maçta; İddaa oynayanlar 3 de Febrero kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Sportivo Luqueno sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

3 de Febrero son hafta oynanan Club Guarani maçında 1-1 berabere kaldı.

Sportivo Luqueno ise Sol de America karşılaşmasında 0-1 yenildi.

3 de Febrero, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. 3 de Febrero, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Sportivo Luqueno, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Sportivo Luqueno, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ