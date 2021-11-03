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3. doz Biontech ne zaman, kimlere yapılacak? Bakan Koca açıkladı! 3. doz aşı randevusu nasıl alınır?

Biontech 3. doz aşısının ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Vatandaşlar "3. doz Biontech ne zaman yapılacak?, 3. doz biontech kimlere yapılacak?" Sorularına yanıt arıyorlar. Bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası bakan Koca 3. doz Biontech aşısı hakkında açıklamalarda bulundu. İşte 3. doz biontech aşısı hakkında...

3. doz Biontech ne zaman, kimlere yapılacak? Bakan Koca açıkladı! 3. doz aşı randevusu nasıl alınır?

Koronavirüs Bilim Kurulu bir kez daha koronavirüs ile mücadelede son gelişmeleri görüşmek üzere toplandı. 3. doz biontech aşısı konusu gündemdeydi. İşte biontech 3. doz aşısı hakkında...

BİONTECH 3. DOZ AŞI NE ZAMAN, KİMLERE YAPILACAK?

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak. 2. doz mRNA aşısının üzerinden 6 aya kadar geçmiş sağlık çalışanları, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalar, 60 yaş üstü kişiler hatırlatma dozu yaptırabilecek" ifadelerini kullandı.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

E-DEVLET GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MHRS Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

Corona virüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra “Hastane randevusu al” seçeneği üzerinden “Genel Arama” ardından “Covid-19 aşı” seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

MHRS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AŞI RANDEVU TELEFON NUMARASI

Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.

E-NABIZ AŞI RANDEVU ALMA!

Öncelikli grupta olduğunuzu tespit ettikten sonra “enabiz.gov.tr” adresinde e-devlet ile giriş yapabilirsiniz. Burada yer alan e-devlet ile giriş seçeneğini tıklamanız yeterli olacak.

Giriş yaptıktan sonra açılan sayfada “aşı randevusu alma” işlemini işaretleyin. Bunun ardından size “Aile Hekimi” ve “Hastane” seçeneklerini sunacak.

Aile hekimini seçmeniz durumunda kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktaracak istediğinizi işaretleyebilirsiniz.

Hastaneyi seçmeniz durumunda da yine size uygun olan hastanenin listesi verilecek. Bu sayfalar açıldıktan sonra seçtiği gün ve saatte aşı randevunuz alınmış olacak.

Daha fazla detaylı bilgi almak isteyenler ise ALO 184 üzerinden Sağlık Bakanlığı'nı arayarak bilgi edinebilir.

E - NABIZ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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