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        Kaçak göçmenin 3 gün boyunca kanalda saklandığı ortaya çıktı!

        İstanbul Esenyurt'ta inanılmaz bir olay yaşandı. İlçede bir kaçak göçmenin 3 gün boyunca kanalda saklandığı ortaya çıktı. Göçmeni ise zabıta görevlileri tesadüfen fark etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 17:09 Güncelleme: 14.09.2023 - 17:18
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        3 gün boyunca kanalda saklandığı ortaya çıktı!
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        Esenyurt'ta üç gün boyunca yer altı kablolarının geçtiği kanalda yaşadığı belirlenen kaçak göçmen yakalandı.

        DHA'da yer alan habere göre olay, Esenyurt Güzelyurt Mahallesi´nde yer altı kablolarının çektiği kanalın girişinde yaşayan kaçak göçmen, Esenyurt Belediyesi zabıta görevlileri tarafından fark edildi.

        Görevlilerin müdahalesi ile dışarı çıkan kaçağın 3 gün boyunca kanal girişinde yaşadığı öne sürüldü.

        Kaçağın çıkarıldığı kanal girişinde eşyaları da bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçak göçmen işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

        Fotoğraflar: İHA

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