Kaçak göçmenin 3 gün boyunca kanalda saklandığı ortaya çıktı!
İstanbul Esenyurt'ta inanılmaz bir olay yaşandı. İlçede bir kaçak göçmenin 3 gün boyunca kanalda saklandığı ortaya çıktı. Göçmeni ise zabıta görevlileri tesadüfen fark etti
Esenyurt'ta üç gün boyunca yer altı kablolarının geçtiği kanalda yaşadığı belirlenen kaçak göçmen yakalandı.
DHA'da yer alan habere göre olay, Esenyurt Güzelyurt Mahallesi´nde yer altı kablolarının çektiği kanalın girişinde yaşayan kaçak göçmen, Esenyurt Belediyesi zabıta görevlileri tarafından fark edildi.
Görevlilerin müdahalesi ile dışarı çıkan kaçağın 3 gün boyunca kanal girişinde yaşadığı öne sürüldü.
Kaçağın çıkarıldığı kanal girişinde eşyaları da bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçak göçmen işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.
Fotoğraflar: İHA