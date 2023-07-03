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3 gün önce taşındıkları evlerinde sabaha karşı adeta yaylım ateşine tutuldular

Antalya'nın Serik ilçesinde, 2 çocuk annesi kadın 3 gün önce taşındıkları evlerinde sabaha karşı adeta yaylım ateşine tutuldular. Gözü yaşlı kadın, "Kurşunlar burnumuzun dibinden geçmiş haberimiz yok, az kalsın canımızdan oluyorduk" dedi.

3 gün önce taşındıkları evlerinde sabaha karşı adeta yaylım ateşine tutuldular
İHA

Antalya'nın Serik ilçesinde, bir anne ve iki çocuğu yeni taşındıkları evlerinde pompalı tüfek ve tabancalı saldırıya uğradı. Camların kırıldığı, duvarların delindiği saldırıda yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan ve mermi izlerini gösteren gözü yaşlı kadın, "Kurşunlar burnumuzun dibinden geçmiş haberimiz yok, az kalsın canımızdan oluyorduk" dedi.

Olay, Serik ilçesi Karadayı Mahallesi'nde sabah saat 04:30 sıralarında meydana geldi. Halime Yılmaz'ın çocuklarıyla birlikte kaldığı eve pompalı tüfekle iki ayrı yönden silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda evde hasar meydana gelirken, anne ve çocukları şans eseri yara almadı. Büyük korku yaşayan Yılmaz, durumu hemen polise bildirdi. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

2 çocuk annesi Haline Yılmaz, aynı anda çapraz ateşe tutulduklarını, yeni evinde yaşadıklarını göz yaşları içinde anlattı.

Taşınmalarının üzerinden 3 gün geçtikten sonra evlerine gece yarısı silahla ateş edildiğini söyleyen Yılmaz, " Saat 04:00 sıralarında yattığım odada silah sesi duydum. Çapraz ateşe tutulduk, ben yan odada çocuklarım aşağıdaki odadaydı. Çocuklarıma seslendim, 'buraya gelin' diye. Pencere olmayan yere geçtik fakat kurşunlar duvardan sekip bize doğru geldi, o an çaresiz kaldık. O an bir kadın olarak çocuklarımla tek başımaydım" dedi.

"SUÇLULAR BULUNSUN"

Yaşadıklarını unutamadıklarını ifade eden Halime Yılmaz, "O anda sadece bağırabildim. Çocuğum pencerenin önünden çekti beni, " Ne yapıyorsun' diye. Biz kime ne yapmış olabiliriz, kadın başıma ne yapmış olabilirim ki. Lütfen yardım edin çaresizim. Evimizde kamera var ama kör noktalar seçilmiş . Bu suçlular kimse lütfen bulunsun. Kurşunlar burnumuzun dibinden geçmiş haberimiz yok, az kalsın canımızdan oluyorduk. Olay sonrası polis ekiplerini, eşimi yakınlarımı aradım. Gün ağırınca biz bunları gördük. Daha yeni taşınmıştık evimize başımıza bu geldi" diyerek göz yaşı döktü.

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