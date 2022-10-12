3 gün sonra evinde ölü bulundu 0:00 / 0:00

İHA

Zonguldak'ta, 3 gündür haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Alaplı ilçesinde meydana geldi. Ayhan Çolak'tan (67) 3 gündür haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, eve girdiklerinde Çolak'ı yatağında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Çolak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Çolak'ın cansız bedeni Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.