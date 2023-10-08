3 gün sonra ölü bulundu

Siirt'te 3 gündük kayıp kişinin cansız bedeni bulundu
Siirt'te, 3 gündür haber alınamayan Mehmet Çakaz'ın cansız bedeni bulundu
Siirt'te 3 gündür haber alınamayan Mehmet Çakaz'ın (39) ailesinin kayıp ihbarı üzerine jandarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.
Ekiplerin iki gündür süren arama çalışmalarının ardından bugün, Tillo ilçesi Çınarlısu köyü kırsalında bir cansız beden bulunduğu ihbarı yapıldı.
Harekete geçen ekipler, sarp kayalık alanda ulaştıkları cansız bedenin Çakaz'a ait olduğu belirledi.
Çakaz'ın cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili geniş soruşturma başlatıldı.