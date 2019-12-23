3 günde 374 milyon dolar

Af yasası son dakika bugün ne oldu 2019

Eleştirmenleri ve fanatiklerini ikiye bölen Star Wars serisinin son filmi 'The Rise of Skywalker' gişede de hem yüzleri güldürdü hem de kafalarda soru işaretleri bıraktı.

ABD'de hafta sonu 176 milyon dolar hasılat yapan film, 198 milyon dolar da diğer ülkelerden topladı. Hollywood'da gişe rakamları konusundaki uzmanlar toplamda 374 milyon dolar hasılat yapan The Rise of Skywalker'ın aralık ayında vizyona giren filmler arasında en iyi açılış yapan üçüncü film olduğunu söylemekle birlikte filmin kendisinden önceki 2 Star Wars filminin gerisinde kaldığını belirtti.

Star Wars serisinin son üçlemesinin ilk filmi 'The Force Awakens' 517 milyon dolar, ikinci filmi 'Last Jedi' ise 450 milyon dolarla açılış yapmıştı.