3 günde bin 135 Afgan geri gönderildi 0:00 / 0:00

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Malatya'dan sınır dışı edilen Afgan sayısı son 3 günde bin 135'e ulaştı.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Türkiye'ye yasadışı yollardan giren, polis ve jandarmanın yaptığı çalışmalarda yakalanan Afganistan uyruklu göçmenler, Malatya İl Göç İdaresi’ne bağlı Geçici Gönderme Merkezinden güvenlik önlemleri altında otobüslere bindirilerek, Malatya Havalimanı’na getirildi.

227 KİŞİ DAHA UÇAKLA ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ

Jandarma ve polis eşliğinde havalimanında kontrolden geçen 227 Afganistanlı, jandarma ve polis ekiplerinin oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek, Afganistan Hava Yollarına ait uçağa alındı. Düzensiz göçmenler, uçakla ülkelerine gönderildi. Malatya Havalimanı'nda 19 Haziran Pazar günü başlayan charter seferleri kapsamında bin 135 düzensiz göçmen Afganistan’a gönderildi.

İL GÖÇ İDARESİ'NDEN AÇIKLAMA

İl Göç İdaresi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Ülkemize yasa dışı bir şekilde girmeye teşebbüs eden düzensiz göçmenlerin ülkemize girişleri etkin sınır denetimleri sonucunda engelleniyor. Yasa dışı bir şekilde ülkemize girenler ise kolluk kuvvetlerince yakalanarak il göç idaresi müdürlükleri koordinesinde sınır dışı ediliyor. Bugün Malatya’dan yapılan Charter seferle 227 Afganistan uyruklu düzeniz göçmen ülkemizden sınır dışı edildi.

Ülkemizin bu sene toplam sınır dışı sayısı ise 42 bin 666 olarak kayıtlara geçti. Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezlerinde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için yoğun çalışmalar sürüyor.

27 Ocak 2022 tarihinde Afganistan’a uçuşların açılmasından itibaren 17 bin 143’ü 94 adet charter seferle 7 bin 198’i tarifeli olmak üzere toplam 24 bin 341 Afganistan uyruklu yabancı ülkesine geri gönderildi. Bu yılın başından itibaren ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısı ise 42 bin 666’ya ulaştı.

Sınır dışı işlemlerinde geçen senin aynı dönemine göre yüzde 111 artış sağlandı. Son 3 gün içerisinde Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 5 Charter seferle bin 135 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin ülkemizden çıkışı sağlandı."