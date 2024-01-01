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        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 gündür aranıyordu, cansız bedeni bulundu

        3 gündür aranıyordu, cansız bedeni bulundu

        Adana'da 3 gündür aranan 49 yaşındaki Ahmet Çatalkaya'nın cansız bedeni dere yatağında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 22:44 Güncelleme: 01.01.2024 - 22:44
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        3 gündür aranıyordu, cansız bedeni bulundu
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        Adana'nın Feke ilçesinde ailesinin 3 gündür haber alamadığı için kayıp başvurusunda bulunduğu Ahmet Çatalkaya'nın (49), otomobilinin dere yatağına devrilmesi sonucu öldüğü ortaya çıktı.

        İlçeye bağlı Ortaköy Mahallesi Tahtalı Köprü mevkisinde dere yatağına bir otomobilin kaza yapmış halde durduğunu gören vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

        Kaza yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, araç içerisinde bir erkeğe ait cesedin olduğunu fark etti.

        3 GÜN ÖNCE KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞLARDI

        Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu cesedin, kaza yerine 40 kilometre uzaklıkta ilçe merkezinde oturan ve ailesinin 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Ahmet Çatalkaya'ya ait oluduğu belirlendi.

        Çatalkaya'nın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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