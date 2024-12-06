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        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 gündür kayıp olan Edanur aranıyor | Son dakika haberleri

        3 gündür kayıp olan Edanur aranıyor

        Diyabakır'ın Bağlar ilçesinde 3 gün önce evlerinden çıktıktan sonra haber alınmayan Edanur Güler (14) için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 17:54 Güncelleme: 06.12.2024 - 17:55
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        3 gündür Edanur'dan haber alınamıyor
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        Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde 3 gün önce evinden çıkan Edanur Güler evine dönmedi.

        Ailesi, Güler’i kendi imkanlarıyla aradı ama sonuç alamadı. Bunun üzerine aile, polise kayıp başvurusunda bulundu.

        Ekiplerin Edanur’u arama çalışması sürüyor.

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