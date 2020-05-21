3 hafta entübe kalan 76 yaşındaki hasta immün plazma tedavisiyle iyileşti

AA

İlkadım ilçesinde ikamet eden Kara, karın ağrısı, ishal ve bulantı şikayetleriyle Samsun Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Gazi Devlet Hastanesine başvurdu ve kendisine koronavirüs tanısı tanısı konuldu.

Hastanede görevli uzman doktor Nazan Köylü İlkaya, AA muhabirine, Kara'ya koronavirüs teşhisi konulunca Sağlık Bakanlığının önerdiği antiviral ilaçlarla tedavisine başlandığını söyledi.

Hastanın solunumu azaldığı için yoğun bakıma alındığını belirten İlkaya, "Kendi başına aldığı oksijen yetmemeye başlayınca hastamızı solumun cihazına bağladık. Bir ay hastamız uyutularak takip edildi. İlaç tedavilerine yanıt alamadığımız için immün plazma tedavisi uygulama kararı aldık." dedi.

İmmün plazma tedavisinden 10 gün sonra hastada iyileşme görüldüğüne işaret eden İlkaya, Kara'nın uyandırılarak tedavisine devam edildiğini anlattı.

- Yoğun bakımın son hastası da sağlığına kavuşturuldu

Hastane Başhekimi Emine Sehmen de immün plazma tedavisinin önemine işaret ederek, koronavirüs hastalığını atlatan kişilerden başka hastalara umut olmaları için plazma bağışında bulunmalarını istedi.

Gazi Devlet Hastanesi yoğun bakımında koronavirüs testi pozitif çıkan hasta kalmadığını vurgulayan Sehmen, şunları kaydetti:

"Son 3 ay boyunca Kovid-19'lu hastalarımızı yoğun bakım ve servislerde takip ettik. Bugün Kovid-19'u pozitif olan son hastamızı da yoğun bakımdan aldık. 54 gündür yoğun bakımda takip ettiğimiz hastamız entübe şekilde 3 hafta kaldı. Bu hastamızda immün plazma can kurtardı. Sağlık çalışanları olarak çok kötü günlerden geçen bir hastamızı sağlığına kavuşturmak o kadar güzel bir mutluluk ki, anlatılamaz."

Huriye Kara da sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Önce Allah'ıma şükrediyorum, sonra bana burada çok iyi bakan doktorlarımıza dua ediyorum." ifadesini kullandı.