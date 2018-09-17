3. Havalimanı kamp bölgesinde gözaltına alınan işçilerden '160'ı serbest bırakıldı'
İstanbul 3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin, koşulları protesto etmek adına iş bırakma eylemi düzenlemesi sonrası güvenlik güçlerinin yüzlerce işçiyi gözaltıan aldığı bildirilmişti. DİSK / Dev Yapı-İş Cumartesi gecesi Twitter'dan paylaştığı mesajda 160 işçinin serbest bırakıldığını duyurdu.
17.09.2018 - 09:07 | Güncelleme:
İstanbul 3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin, koşulları protesto etmek adına iş bırakma eylemi düzenlemesi sonrası gözaltına alınan yüzlerce işçiden 160'ının serbest bırakıldığı duyuruldu.
Açıklama, DİSK/ Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası'nın Twitter hesabından yapıldı. Mesajda, "3. Havalimanında gözaltına alınan 537 işçi arkadaşımızdan Arnavutköy İlçe Jandarmada tutulan 160 işçi az önce serbest bırakıldı. Tüm gözaltılar bir an önce serbest bırakılsın" dendi.
İstanbul Kadıköy'de de Cumartesi akşamı, işçilere destek amacıyla basın açıklaması yapılmak istendi. Kadıköy'de toplanan kalabalığa müdahale eden polis en az 20 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlar arasında bulunan AFP fotomuhabiri Bülent Kılıç, iki saat sonra serbest bırakıldı.
Sendikalar, Cumartesi günü yapılamayan basın açıklamasının bugün saat 1200'da yapılacağını duyurdu.
İşçiler eylemlerine Cuma günü başladı. Cuma akşam saatlerinde güvenlik güçleri işçilere biber gazı ile müdahale etti, Cumartesi günü sabaha karşı yapılan operasyonda da çok sayıda işçi gözaltına alınmıştı.
Yaklaşık 15 bin işçinin kaldığı kamp bölgesine yapılan baskınla ilgili Cumartesi günü BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası Başkanı Ali Öztutan, gözaltıların "saat 02:30 sıralarında gerçekleştiğini" açıkladı.
Cuma günü yapılan polis ve jandarma mücadahelesinden kaçmaya çalışan bazı işçiler düşerek yaralanmış bazıları da gazdan etkilenmişti.
İstanbul Yeni Havalimanı adına yapılan açıklamada, "gerekli tedbirlerin en kısa sürede alınacağı" ifade edilmişti.
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3. Havalimanı kamp bölgesinde gözaltına alınan işçilerden '160'ı serbest bırakıldı'/3-havalimani-kamp-bolgesinde-gozaltina-alinan-iscilerden-160-i-serbest-birakildi-21443832144383
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