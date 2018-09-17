3. Havalimanı kamp bölgesinde gözaltına alınan işçilerden '160'ı serbest bırakıldı'

İstanbul 3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin, koşulları protesto etmek adına iş bırakma eylemi düzenlemesi sonrası gözaltına alınan yüzlerce işçiden 160'ının serbest bırakıldığı duyuruldu.

Açıklama, DİSK/ Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası'nın Twitter hesabından yapıldı. Mesajda, "3. Havalimanında gözaltına alınan 537 işçi arkadaşımızdan Arnavutköy İlçe Jandarmada tutulan 160 işçi az önce serbest bırakıldı. Tüm gözaltılar bir an önce serbest bırakılsın" dendi.

İstanbul Kadıköy'de de Cumartesi akşamı, işçilere destek amacıyla basın açıklaması yapılmak istendi. Kadıköy'de toplanan kalabalığa müdahale eden polis en az 20 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan AFP fotomuhabiri Bülent Kılıç, iki saat sonra serbest bırakıldı.

Sendikalar, Cumartesi günü yapılamayan basın açıklamasının bugün saat 1200'da yapılacağını duyurdu.

https://twitter.com/devyapi_is/status/1041025244419510273

Polis, Kadıköy'de işçilere destek için toplananları gözaltına aldı.

İşçiler eylemlerine Cuma günü başladı. Cuma akşam saatlerinde güvenlik güçleri işçilere biber gazı ile müdahale etti, Cumartesi günü sabaha karşı yapılan operasyonda da çok sayıda işçi gözaltına alınmıştı.

Yaklaşık 15 bin işçinin kaldığı kamp bölgesine yapılan baskınla ilgili Cumartesi günü BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası Başkanı Ali Öztutan, gözaltıların "saat 02:30 sıralarında gerçekleştiğini" açıkladı.

Cuma günü yapılan polis ve jandarma mücadahelesinden kaçmaya çalışan bazı işçiler düşerek yaralanmış bazıları da gazdan etkilenmişti.

İstanbul Yeni Havalimanı adına yapılan açıklamada, "gerekli tedbirlerin en kısa sürede alınacağı" ifade edilmişti.

https://twitter.com/igairport/status/1040618589588516864

Protesto servis sıkıntısı nedeniyle tetiklendi

İYİ-Sen Başkanı Ali Öztutan, 30 bin işçinin çalıştığı inşaat alanındaki son protestoya servis sıkıntısının yol açtığını söylüyor.

Buna göre, kamp alanı ile inşaat alanı arasındaki mesafe servislerle katediliyor. Ancak servis sayısının azlığı nedeniyle duraklarda 1 saate varan bekleme süreleri yaşandığı ifade ediliyor.

Birçok işçinin sağanak yağmur altında beklemek ve işe ıslak kıyafetelerle başlamak zorunda kalmasının eylemlerin tetikleyicisi olduğu kaydediliyor.

Barınma ve iş güvenliği sıkıntıları nedeniyle daha önce de tepkilerini dile getiren işçilerin Cuma günü düzenlediği eylemin bugüne kadar gerçekleşen en büyük protesto olduğu belirtiliyor.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1040998701576204291

Sosyal medyada farklı paylaşımlar

Cuma günü başlayan eylemler Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları arasında da en çok paylaşım yapılan başlıklar arasında.

#KöleDeğiliz etiketi atlında yapılan paylaşımlarla havalimanı işçilerine destek mesajları veriliyor. Bu etiket Cumartesi günü Türkiye trend topic listesinin en üst sırasında yer aldı.

https://twitter.com/insaatsendika/status/1040867479789207554

İşçi eyleminini sosyal medyada protesto etmek amacıyla ise #havalimanindaihaneteylemi etiketi altında paylaşımlar yapılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Şubat 2018'de yaptığı açıklama ile inşaat sırasında 27 işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlık, yaşanan ölümlerle ilgili "sağlık sorunları ve trafik kazası vakalarının da yer aldığı olaylarda 27 emekçimiz hayatını kaybetmiştir." bilgisini paylaştı.

Açıklama, inşaat sırasında 400 işçinin hayatını kaybettiği ve işçilerin ailelerine para verilerek bu ölümlerin gizlendiği iddiası sonrası yapılmıştı

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