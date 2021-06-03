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HaberlerSağlık3 Haziran korona vaka sayısı 2021: Bugün korona tablosu açıklandı mı? (3 Haziran koronavirüs tablosu)
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3 Haziran korona vaka sayısı 2021: Bugün korona tablosu açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı her gün en güncel koronavirüs tablosunu yayınlıyor. Koronavirüs vaka sayısı 7 bin civarında seyrediyor. En güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 150 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 181 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti. 3 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte en güncel korona tablosu ve son dakika koronavirüs haberleri...

3 Haziran korona vaka sayısı 2021: Bugün korona tablosu açıklandı mı? (3 Haziran koronavirüs tablosu)

3 Haziran korona tablosunun yayınlanması bekleniyor. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. En güncel vaka sayısına göre; Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 150 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 181 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 586 olarak kayıtlarda yer aldı.

3 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

3 Haziran koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

2 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Ağır hasta sayısı 1213 oldu, 7 bin 372 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 131 bin 453'e yükseldi.

Test sayısı 54 milyon 586 bin 941'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 263 bin 697, vefat sayısı 47 bin 768 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 23.31 itibarıyla 29 milyon 536 bin 884'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 1 Haziran saat 23.31 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 860 bin 425, ikinci doz aşı 12 milyon 676 bin 459 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 29 milyon 536 bin 884 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 834 bin 46, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 14 bin 472 ve toplamda 4 milyon 848 bin 518, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 381 bin 240, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 62 bin 966 ve toplamda 2 milyon 444 bin 206, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 136 bin 417, ikinci doz aşı sayısı 882 bin 433 ve toplamda 2 milyon 18 bin 850 doz olarak kayıtlara geçti.

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