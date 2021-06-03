Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı toplamda 5.263.697'ye yükseldi. 47.768 vatandaşımız ise koronavirüse yenik düştü.

3 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

2 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU VAKA SAYISI

2 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 23.01 itibarıyla 29 milyon 255 bin 503'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 1 Haziran saat 23.01 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 669 bin 2, ikinci doz aşı 12 milyon 586 bin 501 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 29 milyon 255 bin 503 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 785 bin 91, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 999 bin 23 olmak üzere toplamda 4 milyon 784 bin 114, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 364 bin 147, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 56 bin 136 olmak üzere toplamda 2 milyon 420 bin 283, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 117 bin 897, ikinci doz aşı sayısı 875 bin 752 olmak üzere toplamda 1 milyon 993 bin 649 doz olarak kayıtlara geçti.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 172 milyon 170 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 695 bine, iyileşenlerin sayısı 154 milyon 788 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 139 bini, Hindistan'da 28 milyon 420 bini, Brezilya'da 16 milyon 625 bini ve Fransa'da 5 milyon 677 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 980 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

Brezilya'nın Serrana kasabasında, yetişkinlere CoronaVac aşısının uygulanmasının ardından, virüs kaynaklı ölümlerin yüzde 95, hastanede tedavi görenlerin sayısının yüzde 86 ve hastalığı belirtili atlatanların oranının yüzde 80 düştüğü bildirildi.

İngiltere'de yetişkinlerin dörtte üçüne Kovid-19 aşısının ilk dozunun uygulandığı bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı dozu sayısı 250 milyonu aştı.

AB, salgın nedeniyle üye ülkelerin kamu harcamalarını sınırlandıran Birlik mali kurallarının 2023'e kadar uygulanmayacağını bildirdi.

İsviçre'de federal hükümet, salgını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "riskli ülkeler" listesinden Türkiye'yi çıkardı.

Hollanda'da Sağlık Bakanı Hugo De Jonge, Sağlık Konseyinin tavsiyesi üzerine, 1982 ve sonrasında doğanlarda ABD'li ilaç üreticisi Johnson&Johnson'ın geliştirdiği Janssen aşısının kullanılmayacağını açıkladı.

AB üyesi Hırvatistan, AB Dijital Kovid-19 Sertifikası uygulamasına başlayan ve bunu sınır kontrollerinde uygulayan ilk AB ülkelerinden biri oldu.

Sırbistan İnovasyon Bakanı Nenad Popovic, ülkesinin 4 Haziran Cuma günü Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısını üretmeye başlayacağını duyurdu.

Afrika'da salgının en yaygın görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulanan kişi sayısı 1 milyonu geçti.

Burundi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile gümrük kapısını yeniden açma kararı aldı.

Bangladeş, salgınla mücadele çerçevesinde 11 ülkeden uçuşların 4 Haziran itibarıyla durdurulacağını açıkladı.

Myanmar’da salgın tedbirleri kapsamında Mart 2020'de kapatılan ilkokullar yeniden açıldı.

Pakistan Başbakanı İmran Han’ın Özel Danışmanı Dr. Faysal Sultan, CanSino şirketinin yardımıyla geçen ay ülkeye ham maddesi gönderilen Kovid-19 aşısından yerli olarak 120 bin doz ürettiklerini duyurdu. Söz konusu aşıya PakVac isminin verildiği açıklandı.

Japonya, ihtiyaç sahibi orta ve az gelirli ülkelere aşı sağlanmasını amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programına (COVAX) 800 milyon dolar ilave bağış yapacağını açıkladı.

Hong Kong’da salgınla mücadelede hükümetin görüşlerine başvurduğu, alanında uzman kişilerden oluşan Danışma Kurulu, ülkede aşılama oranının artırılması için 12-15 yaş grubundaki çocukların aşılanmasını önerdi.

Cezayir'de Mart 2020'de salgın önlemleri kapsamında durdurulan uçuşlar yeniden başladı.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO),salgın krizinin sona ermesinin çok uzak olduğu uyarısında bulunarak 2021'in ilk çeyreğinde küresel çapta çalışma saatlerinde yüzde 4,8 kayıp yaşandığını, bunun da 140 milyon kişinin tam zamanlı işini kaybettiği anlamına geldiğini bildirdi.