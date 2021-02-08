AA

Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesinde üç mahalle VE Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2 mahalle Balıkesir'de 2 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ'TA 3 MAHALLE

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde üç mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Ümit Şeref Kayacan başkanlığında olağanüstü toplandığı ifade edildi.

Açıklamada, Bozhüyük, Esenköy ve Kanlıkavak mahallelerinde pozitif vakaların bulunduğu evlerde karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi. Söz konusu evlerin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belli periyotlarda kontrol edilmesine, mahallelerin giriş-çıkışlarındaki kontrol noktalarında HES kodu sorgulamasının yapılmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, filyasyon ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü mahallelere bağlanan tali yolların ise belediye ekiplerince kum dökülerek kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, karara aykırı hareket edenler hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.

ORDU'DA 2 MAHALLE

Ordu'da iki mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Fatsa ilçesine Büyükkoç ve Küçükkoç mahallelerinde pozitif ve temaslı kişiler olduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca her iki mahallede karantina uygulaması başlatıldığı kaydedildi.

BALIKESİR'DE 2 MAHALLE

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki iki mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kırsal Kocaeli ve Çatalan mahallelerinde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu. Bölgede temaslı kişilerin de bulunduğu kaydedilen açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren mahallelerde karantina tedbirleri uygulanacağı bildirildi.

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