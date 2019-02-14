Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün Ümraniye hücre evi sorumlularının, örgüt üyelerine ders verdiklerini, Suriye'deki çatışma noktalarına gidip geldiklerini tespit etti.

İstanbul'da 9 ilçe ile Kocaeli Başiskele'de 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda DEAŞ hücre evlerinin sorumluları olduğu öne sürülen 24 kişi gözaltına alındı.



ÇATIŞMADA EŞİNİ KAYBEDEN DEAŞ'LI KADINLARA EV AÇMIŞLAR

Zanlıların, çatışma bölgelerinde eşlerini kaybeden DEAŞ'lı kadınlara maddi destek sağlayarak evlere yerleştirdikleri, yine ölen teröristlerin ailelerine destek verdikleri tespit edildi.



HÜCRE EVLERİNİ YAYINEVİ GİBİ GÖSTERMİŞLER

Zanlıların yasa dışı hücre evlerini kamufle etmek için yayınevi gibi gösterdikleri belirtildi. Adliyeye sevk edilen 24 zanlıdan 11'i tutuklanırken 13'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

BURSA DA OPERASYON

Bursa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 52 kişi gözaltına alındı.