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        Haberler Gündem Güncel 3 ilde zehir tacirlerine operasyon! - Gündem haberleri

        İstanbul, Ordu ve Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul, Ordu ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 09:52 Güncelleme: 04.09.2023 - 10:16
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        3 ilde zehir tacirlerine operasyon!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Ordu ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda 7 uyuşturucu satıcısının yakalandığını bildirdi.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin düzenlediği operasyonda 202 kilogram muhtelif içerikte uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

        Yerlikaya, 2 şüphelinin yakalandığı operasyonun devamında ise 2 şüphelinin daha yakalandığını ve bunlardan 3'ünün tutuklandığını kaydetti.

        Ordu ve Şanlıurfa Narkotik Suçlarla Mücadele müdürlüklerinin düzenledikleri operasyonda da 3 uyuşturucu satıcısının yakalandığı ve 397 kilogram skunk, 10 kilogram da toz esrarın ele geçirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, "Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizi ve vatandaşlarımızı zehirleyenlere göz açtırmayacağız. Uyuşturucu ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

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