3. İstanbul Başakşehir’de 2,5 ayda 200 daire satıldı

3D ile bunu da yaptılar!

Fuzul Yapı, Seha Yapı, Al Zamil, Adese ortaklığı ve Başakşehir Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilen Başakşehir’in en büyük karma projesi 3.İstanbul Başakşehir, mega projelere olan yakınlığı ile talep görmeyi sürdürüyor.

Başakşehir Belediyesi güvencesi ile hayata geçirilen projede 200 dairenin satışı daha gerçekleştirildi. 3. İstanbul Başakşehir projesiyle ilgili bilgi veren 3. İstanbul Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saylık, “Sektörde yaşanan kısmi durgunluk projemizde pek hissedilmiyor. Daha satışa çıkmadığımız ikinci etabın yarıya yakınını ön satış döneminde sattık. Bu aslında sürekli dile getirdiğimiz gibi, doğru zamanda, doğru yerde doğru fiyatla çalışılan projenin karşılaşacağı tablo idi, nitekim öyle de oldu.” dedi.

Başakşehir’de 116 bin metrekare arsa üzerinde yükselen projenin toplam alanının %60’ında sert-yumuşak peyzaj alanları bulunuyor. Başakşehir’in en büyük projesi olan 3. İstanbul’un sosyal donatıları da yatırımcılardan ilgi görüyor.

3. İstanbul, TEM Otoyolu'na 5 dakika, E-5'e ve İstanbul Havalimanı'na 12 dakika, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 30 dakika, Atatürk Havalimanı'na 12 dakika, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ise 20 dakika mesafede bulunuyor.

Öte yandan İstanbul’un değerlenen bölgelerinden Başakşehir’in en büyük karma projesi 3. İstanbul Başakşehir’in pırlanta kampanyasından yararlanıp daire alanlara yılbaşından bu yana Blue Diamond 5 taş veya tek taş pırlanta hediye veriliyor. Projenin ilk teslimlerinin tarihi 19 Ağustos 2019 olarak planlanıyor.