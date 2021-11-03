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3 Kasım bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi günün maç programı, saatleri ve canlı yayın kanalları

Şampiyonlar Ligi'nde 4 hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Devler liginde haftanın 2. gününde birbirinden çarpıcı maçlar oynanacak. Günün en çok merak edilen maçında Liverpool, sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek. İşte günün programı...

3 Kasım bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi günün maç programı, saatleri ve canlı yayın kanalları

Futbolda heyecan bugün Şampiyonlar Ligi maçlarıyla devam ediyor. Birbirinden önemli 8 maçın oynanacağı günde grup maçlarında ikinci seans başlamış olacak. İşte 3 Kasım itibariyle devler liginde günün programı...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

20:45 Milan (İtalya) - Porto (Portekiz)

20:45 Real Madrid (İspanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23:00 Manchester City (İngiltere) - Club Brugge (Belçika)

23:00 Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

23:00 Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)

23:00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Beşiktaş

23:00 Borussia Dortmund (Almanya) - Ajax (Hollanda)

23:00 Sheriff (Moldova) - Inter (İtalya)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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