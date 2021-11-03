Futbolda heyecan bugün Şampiyonlar Ligi maçlarıyla devam ediyor. Birbirinden önemli 8 maçın oynanacağı günde grup maçlarında ikinci seans başlamış olacak. İşte 3 Kasım itibariyle devler liginde günün programı...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
20:45 Milan (İtalya) - Porto (Portekiz)
20:45 Real Madrid (İspanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23:00 Manchester City (İngiltere) - Club Brugge (Belçika)
23:00 Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
23:00 Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)
23:00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Beşiktaş
23:00 Borussia Dortmund (Almanya) - Ajax (Hollanda)
23:00 Sheriff (Moldova) - Inter (İtalya)
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