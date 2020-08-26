3 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı - KARAMAN

Yangın, Kırbağı Mahallesi 757. Sokak't bulunan 3 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi.Binanın çatısından dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.Çatıda hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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