3 kişi uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı - KARAMAN

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Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, S.L. B.K. ve M.Y.'yi uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 2 kilo 750 gram esrar, 27 adet uyuşturucu hap, 115 gram kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi, 5 litre kaçak üretilmiş votka, 5 litre kaçak üretilmiş rakı, 5 litre kaçak üretilmiş viski, 12 litre etil alkol, 4 şişe kaçak viski, 2 şişe kaçak votka ve 1 şişe kaçak rakı ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.