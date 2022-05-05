Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa 3 kişilik aile evde zehirlenmiş bulundu - Kütahya haberleri
ABONE OL

Komşular şüphelenince anahtarla eve girdi, aile gazdan zehirlenmiş bulundu

Kütahya’da, doğalgazdan zehirlendikleri düşünülen 3 kişilik aile, evin anahtarının olduğu komşuların içerip girip, haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerince kurtarıldı. Yarı baygın çift ve çocukları, hastaneye kaldırıldı.

3 kişilik aile evde zehirlenmiş bulundu - Kütahya haberleri
DHA

Cumhuriyet Mahallesi’nde 6 katlı apartmandaki dairede oturan Hayrettin B. (53), doğal gaz kokusunun hakim olduğu evde zehirlenenler olabileceğini düşünerek, anahtar bulunan komşusu Namık G.’yi telefonla aradı. Bunun üzerine anahtarla daireye giren Namık G., evdeki Hayrettin ve Sermih B. (50) çifti ile çocukları Muhammed Baran B.’yi (21) yarı baygın buldu.

Namık G.’nin ihbarı üzerine gelen ekipler, doğal gazı keserek evi havalandırdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çift ile çocuğunu, ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: ABD'de ölü bulunan Emre Soykök'ün ailesinden çarpıcı açıklama! "İntihar ettiğine..."
GÜNDEM ABD'de ölü bulunan Emre'nin ailesinden çarpıcı ...
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! 1 Temmuz itibarı ile hız limiti artırılıyor... Yeni hız limiti ne kadar olacak?
GÜNDEM Bakan Soylu açıkladı! Hız limiti artırılıyor
Hıdırellez duası okunuşu: Hıdırellez dilek duası ne zaman okunur? Hıdrellez duası okunuşu ve anlamı!
GÜNDEM Hıdırellez duası okunuşu ve anlamı!
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Türkiye'de kayıtlı Suriyeli sayısı...
GÜNDEM Bakan Soylu'dan 'sessiz istila' tepkisi
Yargıtay, karakoldaki dayağa haksız tahrik indirimi istedi - Haberler
GÜNDEM Karakoldaki dayak davasında haksız tahrik indirimi ...
19 Mayıs ne zaman ve ayın kaçına denk geliyor? 19 Mayıs resmi tatil mi?
GÜNDEM 19 Mayıs resmi tatil mi?
Son dakika: Aksaray'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
GÜNDEM Kuzeniyle oynarken boğuldu
YILLAR SONRA! Son dakika haberi: İzmir'de Filiz ve oğlunun öldüğü yangında korkunç itiraf!
GÜNDEM Filiz ve oğlunun öldüğü yangında korkunç itiraf!
Adıyaman'da 10 dakikalık dolu ve yağmur, hayatı felç etti
GÜNDEM 10 dakikalık dolu ve yağmur, hayatı felç etti
Aracında silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
GÜNDEM Silahlı saldırıda öldürüldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.