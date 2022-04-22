3 kişinin öldüğü kazada kalp krizi detayı 0:00 / 0:00

DHA

Kaza, 18 Nisan'da Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyü mevkisinde meydana geldi. İbrahim Erkul yönetimindeki 72 AG 165 plakalı yolcu midibüsü, yolda çıkıp kayalıklara çarparak devrildi. Kazada, İbrahim Erkul, 8 aylık hamile Ayten Gümüş (34) ve 1 yaşındaki Feyza Nur Kutluk, öldü. Kazada Ayten Gümüş´ün oğlu Miraç (3) ile diğer yolculardan Zehra Kutluk, Elif Atbacı ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedaviye alındı.

Kız bebek bekleyen 8 aylık hamile Ayten Gümüş'ün sağlık kontrolü için gittiği Batman'dan döndüğü belirtildi. Gümüş, Midyat ilçesine bağlı kırsal Bağlarbaşı Mahallesi'nde toprağa verildi. İbrahim Erkul ve Feyzanur Kutluk'un cenazeleri de Mardin'in Dargeçit ilçesinde defnedildi.

Bu arada sürücü İbrahim Erkul'un hazırlanan otopsi raporunda; kaza sırasında direksiyon başında kalp krizi geçirdiği belirtildi.