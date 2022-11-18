3 kişinin ölümündeki sırrı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa 3 kişinin ölümündeki sırrı "swap" çözecek!
ABONE OL

Tokat'taki 3 kişinin sır ölümünü "swap örneği" çözecek!

Tokat'ta, bir ahır yakınındaki araçta cansız bedenleri bulunan muhtar Bahattin Karnak ile kuzeni Aydın Karnak ve Halil Kargın toprağa verildi. Diğer 2 kişiyi öldürüp intihar ettiği üzerinde durulan Aydın Karnak'ın elinden, incelenmek üzere "swap örneği" alındı

3 kişinin ölümündeki sırrı
DHA

Tokat'ta, muhtar Bahattin Karnak (47) ile kuzeni Aydın Karnak (45) ve Halil Kargın'ın (52) ölümünde sır perdesi, alınan swap örneğiyle kalkacak.

Merkeze bağlı Eskiköy'de dün bir ahırın yakınındaki aracın yanında 3 kişinin cesedinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemede köy muhtarı Bahattin Karnak, oto galeri işleten kuzeni Aydın Karnak ile İstanbul'da servisçilik yapan Halil Kargın'ın tabancayla vurularak öldürüldükleri belirlendi. Ölen kişilerin gittikleri yerde alkol aldıkları tespit edildi.

7 BOŞ KOVAN, 2 TABANCA BULUNDU

Bahattin Karnak
Bahattin Karnak

Olay yerindeki incelemede 2 tabanca bulundu. Bunlardan birinin muhtar Bahattin Karnak'a ait ruhsatlı tabanca olduğu, diğerinin ise ruhsatsız ve Aydın Karnak'a ait olduğu saptandı. İncelemenin ardından 3 kişinin cansız bedenleri morga kaldırıldı.

ŞAKAĞINDA TEK KURŞUN

Aydın Karnak
Aydın Karnak

Yapılan otopside Bahatttin Karnak'ın vücudunda 4 kurşun, Halil Kargın'ın ise 2 kurşun olduğu tespit edildi. Aydın Karnak'ın ise şakağında 1 kurşun izi saptandı. Diğerlerini öldürüp intihar ettiği düşünülen Aydın Karnak'ın elinden swap örneği alınıp Ankara'ya incelemeye gönderildi. Yapılacak inceleme sonucunda olayın netleşeceği ifade edildi.

Halil Kargın
Halil Kargın

Olay sonrası jandarma ekipleri ölen kişilerin yakını ve bağlantısı bulunan 5 kişinin ifadesine başvurdu. Alınan ifadelerde bu kişiler arasında bilinen bir husumet bulunmadığı belirlendi.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeler, sabah saatlerinde ailelerine teslim edildi. Bahattin Karnak, Halil Kargın ve Aydın Karnak'ın cenazeleri, Tokat Pir Sultan Abdal Derneği Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardında Eskiköy'de toprağa verildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2022 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman ve hangi gün yayımlanacak?
GÜNDEM ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama
Okey masasında tartıştığı kişinin aracını kundakladı
GÜNDEM Okey masasında tartıştığı kişinin aracını kundakladı
Sinop'ta bir kilogram kubar esrar ele geçirildi
GÜNDEM Bir kilogram kubar esrar ele geçirildi
DEAŞ'ın finansörlerine operasyon: 20 gözaltı - Son dakika haberleri
GÜNDEM DEAŞ'ın finansörlerine operasyon: 20 gözaltı
"Girdap" operasyonu kapsamında Erzurum'da yakalanan 7 şüpheliden 3ü tutuklandı
GÜNDEM Girdap operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Trafo hırsızlığı sanıklarına 6 yıl hapis cezası - Haberler
GÜNDEM Trafo hırsızlığı sanıklarına 6 yıl hapis cezası
Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik yazılı sınav konuları neler ve soru dağılımı nasıl olacak, kaç soru sorulacak?
GÜNDEM Uzman öğretmenlik yazılı sınav konuları
Amasya'da bir evde 115 litre sahte içki ele geçirildi
GÜNDEM 115 litre sahte içki ele geçirildi
Uzman ve başöğretmenlik çıkmış örnek sınav soruları ve cevapları PDF linki tıkla indir!
GÜNDEM Uzman ve başöğretmenlik örnek sınav soruları
Manisa'da 2 bin 384 parça tarihi eser ele geçirildi
GÜNDEM Manisa'da 2 bin 384 parça tarihi eser ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.