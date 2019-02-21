Olay, Didim ilçesinde meydana geldi. Ortaokul öğrencisi N.E., D.K. ve Z.K. yaşıtları olan A.B.'yi bilinmeyen nedenle köşede sıkıştırarak dövdü. 3 kız, A.B.'yi yerde sürükledi ardından üstüne çıkarak tekmeledi.

DHA'nın haberine, tarafların ailelerinin de karıştığı kavgada, A.B.'nin yakını H.K. da karşı grup tarafından darbedildi. H.K. ve A.B.'nin şikayeti üzerine polis olayla ilgili 7 kişiyi ifade almak üzere emniyete götürdü. İfadeleri alınan 7 kişi serbest bırakıldı. Öte yandan olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.