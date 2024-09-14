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        Haberler Gündem Güncel 3 kız öğrencinin evine izinsiz girdi! | Son dakika haberleri

        3 kız öğrencinin evine izinsiz girdi!

        İstanbul Küçükçekmece'de, madde bağımlısı bir kişi, 3 kız öğrencinin evine izinsiz girdi. Genç kızlar, panikle bağırarak binanın dışına kaçtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 00:27 Güncelleme: 14.09.2024 - 00:27
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        3 kız öğrencinin evine izinsiz girdi!
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        Küçükçekmece'de, madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, ailesi tarafından 3 kız öğrenciye kiraya verdikleri eve izinsiz girdiği için polis ekiplerince yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Köprülü Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında oturan aile, uyuşturucu kullandığını öğrendikleri oğulları Murat V'yi (27) çevresinden uzaklaştırmak için Silivri'ye taşındı.

        UYUŞTURUCUNUN ETKİSİYLE ESKİ DAİRESİNE GİRDİ

        Bir süreden beri bu ilçede yaşamaya başlayan aile, Küçükçekmece'de boşalttıkları evlerini 3 kız öğrenciye kiraladı.

        Uyuşturucunun etkisinde olduğu iddia edilen Murat V, eskiden oturdukları daireye izinsiz girdi.

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        BAĞIRARAK BİNADAN ÇIKTILAR

        Evde oturan öğrenciler ise şüpheliyi karşılarında görünce bağırıp, binanın dışına kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakaladı.

        Şüpheli Murat V, sağlık ekiplerince yapılan kontrolün ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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