Trabzon'da, çay bahçesinde kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif'i (4) tabancayla başlarından vurarak öldüren Emre Göktaş'ın (39) cezası belli oldu.

Trabzon 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Emre Göktaş, Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Önceki celsede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre cezai ehliyetinin tam olduğu belirtilen Göktaş, savunmasında, çocuklarının yanına öldürme kastıyla gitmediğini öne sürerek şöyle dedi:

"O ESNADA PSİKOLOJİM BOZUKTU"

"Olayı tasarlamadım. Eğer öldürme amaçlı olsaydım zaten eve getirdiğimde öldürürdüm. Zaten çocuklarımı zaman zaman yanımda götürüyordum. Öldürme düşüncem yoktu ancak o esnada psikolojim bozuktu."

MAHKEME CEZADA İNDİRİME GİTMEDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, son savunması alınan Emre Göktaş hakkında "canavarca hisle altsoydan çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, silahı kasten öldürme suçunda kullandığı için de 2 yıl 6 ay hapis ve 80 gün adli para cezasına hükmetti. Heyet ayrıca cezalarda indirime gitmedi.