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3 korucunun şehit olduğu saldırıda yer alan terörist havalimanında yakalandı

Şırnak'ta 3 korucunun şehit olduğu saldırıda yer alan terörist Rıdvan Hozman, İstanbul Havalimanı polisi tarafından yakalandı

3 korucunun şehit olduğu saldırıda yer alan terörist havalimanında yakalandı
3 korucu şehit olmuştu! Teröristlerden biri yakalandı
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DHA

Yüksekova'da 2016 yılında iş makinelerinin güvenliği sağlayan üç köy korucusunun şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri olduğu belirlenen Rıdvan Hozman, İstanbul Havalimanı polisi tarafından yakalandı. Polise sahte kimlik ibraz eden teröristin gerçek kimliği parmak izi kontrolünde ortaya çıktı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin terminal içerisinde yaptığı denetimlerde risk analizi uygulaması kapsamında, 19 Eylül'de akşam saatlerinde Ankara'da İstanbul'a gelen bir yolcudan şüphelendi.

Güvenlik kameralarından takibe alınan yolcu, terminal çıkışında taksi beklerken polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrolde Mehmet Sadık Hozman adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğunu değerlendiren ekipler, şüpheliyi parmak izi kontrolüne götürdü.

Detaylı incelemede şüphelinin 2016 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iş makinelerinin güvenliği sağlayan 3 köy korucusunun şehit edildiği terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerden Rıdvan Hozman olduğu anlaşıldı.

PKK terör örgütüne üye olma suçundan aranan Hozman göz altına alındı. Mahkemeye sevk edilen Hozman'ın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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