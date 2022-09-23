3 korucu şehit olmuştu! Teröristlerden biri yakalandı

Yüksekova'da 2016 yılında iş makinelerinin güvenliği sağlayan üç köy korucusunun şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri olduğu belirlenen Rıdvan Hozman, İstanbul Havalimanı polisi tarafından yakalandı. Polise sahte kimlik ibraz eden teröristin gerçek kimliği parmak izi kontrolünde ortaya çıktı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin terminal içerisinde yaptığı denetimlerde risk analizi uygulaması kapsamında, 19 Eylül'de akşam saatlerinde Ankara'da İstanbul'a gelen bir yolcudan şüphelendi.