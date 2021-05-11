Yarı final müsabakalarını kazanan takımlar 23 veya 24 Mayıs tarihlerinde oynanacak finallere katılmaya hak kazanacak.
15 ve 19 Mayıs'ta oynanacak play-off yarı final eşleşmeleri ve maç programı şöyle:
15 Mayıs Cumartesi:
1. Grup
16.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bucaspor 1928 (Yeşiltepe Spor Kompleksi)
2. Grup
20.30 Fethiyespor-İskenderun (Fethiye İlçe)
3. Grup
20.30 Isparta 32 Spor-Esenler Erokspor (Isparta Atatürk)
4. Grup
16.00 68 Aksaray Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Dağılgan)
19 Mayıs Çarşamba:
1. Grup
20.30 Bucaspor 1928-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Yeni Buca)
2. Grup
16.00 İskenderun-Fethiyespor (İskenderun 5 Temmuz)
3. Grup
20.30 Esenler Erokspor-Isparta 32 Spor (Esenler Erokspor)
4. Grup
16.00 Bursa Yıldırımspor-68 Aksaray Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
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