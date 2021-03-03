Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasinda hizmet sunacağız."