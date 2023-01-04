Reyting sonuçları 3 Ocak Salı günü ekrana gelen yapımların ardından şekillendi. Geçtiğimiz gün "Sapık Sinan" konusuyla ekranan gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert, yarışta rakiplerini zorladı. Peki hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte AB ve total reyting sıralmasında hangi yapım kaçıncı oldu? İşte AB ve total reyting sıralamasıyla ilgili detaylar...

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