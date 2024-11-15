3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki operasyonlarda 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Giriş: 15.11.2024 - 10:33 Güncelleme: 15.11.2024 - 10:33
Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonları sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından "Nefesimiz enselerinde!" başlığıyla yayınladığı paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verdi.
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