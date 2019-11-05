3 saatte bin kitap imzaladı

Senarist ve yönetmen Burak Aksak, yeni kitabı 'Ben Orada Değildim Üstelik Siz de Yoktunuz'a Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda yoğun ilgi gösterildi. Aksak, fuarda düzenlenen lansmanda 3 saat içinde bin kitap imzaladı. Burak Aksak, Küsurat Yayınları'ndan çıkan 'Ben Orada Değildim Üstelik Siz de Yoktunuz' ile ilgili şunları söyledi; "Bu kitap, kavgalı olduğum hayatla barışma çabalarımın toplamıdır. Çocukluğum, ilk gençlik yıllarım, hatalarım, doğru bildiğim yanlışlarım, sahip çıkmaya çalıştığım umutlarım, sevdiklerim, kaybettiklerim, gerçekleşen hayallerimin şaşkınlığı, başarısızlık sandığım deneyimlerin utancı, hatırlayamadığım yüzler ve sesler var. Umarım keyifle okunur. "

Burak Aksak, 10 Kasım saat 13'te Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda yeniden imza gününe katılacak.