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3 Temmuz 2023 Pazartesi günü Dünya en sıcak gününü yaşadı! 120 bin yılın en sıcağı!

3 temmuz 2023 Pazartesi günü küresel çapta Dünya'nın en sıcak günü yaşandı. Ortalama sıcaklık 17,01 dereceyi gördü ve 2016 yılındaki rekor sıcaklık olan 16,9 dereceyi geçti. 19. yüzyılın sonunda kayıtların tutulmayı başladığı dönemden bu zamana kadar olan en yüksek sıcaklık ölçüldü.

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  • 3 Temmuz 2023'te Dünya en sıcak gününü yaşadık! 120 bin yılın en sıcağı!

    3 Temmuz 2023 Pazartesi günü Dünya'da, 2016 yılından beri tüm zamanların en sıcak günü kayıtlara geçti. ABD meteoroloji servisi Çevre Koruma Ulusal Merkezi (NCEP) verilerine göre önceki kaydedilen rekor 2016 yılında Ağustos ayında 16,9 dereceydi.
  • 3 Temmuz 2023'te Dünya en sıcak gününü yaşadık! 120 bin yılın en sıcağı!

    EL NİNO VE İNSAN KAYNAKLI KÜRESEL ISINMA ETKİSİ SÖZ KONUSU

    Geçtiğimiz Pazartesi günü ise bu sıcaklık 17,01 dereceyi görerek rekor kırdı. ABD'li araştırmacılar rekorun kırılmasında "El Nino" etkisi (Normal şartları bozan iki karşıt iklim modelidir. El Nino ve La Nina hava durumu etkileri ile orman yangınları ve ekosistemler üzerinde küresel değişikler görülebilir) ve insan kaynaklı küresel ısınmanın da etkisi olduğunu düşünülüyor.
  • 3 Temmuz 2023'te Dünya en sıcak gününü yaşadık! 120 bin yılın en sıcağı!

    DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ SICAKLIKLAR SEYREDİYOR

    Geçen ay kayıtlar tutulmaya başladığında ise Dünya genelinde en sıcak ay Haziran'dı. ABD Ulusal Çevresel Tahminler Merkezleri'nden bilim insanları 3 Temmuz günü Dünya ortalamasının 17,01 derece gördüğü belirtti. Uzmanlara göre bu yıl Dünya başından beri görülmemiş sıcaklık seviyelerine ulaşabilir. 
  • 3 Temmuz 2023'te Dünya en sıcak gününü yaşadık! 120 bin yılın en sıcağı!

    ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA DAHA SICAK OLABİLİR

    Kuzey Denizi gibi bölgelerde de sıcak hava dalgalarının gerçekleştiği belirtiliyor. Bu hafta Çin'de etkisini gösteren sıcak hava dalgası bazı yerlerde 35 dereceyi gördü. ABD'nin güney kesimlerinde ise mevsim normallerinin dışında bir sıcaklık seyrediyor.
  • 3 Temmuz 2023'te Dünya en sıcak gününü yaşadık! 120 bin yılın en sıcağı!

    120 BİN YILIN EN SICAK AYI

    İngiltere tarihin en sıcak Haziran ayını yaşarken, Antarktika'da bu ay 8,7 dereceyi gördü ve tarihinin en sıcak Temmuz gününü yaşadı. 

    Leipzig Üniversitesi'nden Karsten Haustein' göre bu ay tarihin en sıcak ayı "Tarihin en sıcak ayından kastımız, son 120 bin yılın en sıcak ayı. Temmuz ve Ağustos'ta El Nino'nun gücünün artması ile daha sıcak günler görmemiz yüksek ihtimal" dedi.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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