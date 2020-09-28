3. Uluslararası Dostluk Film Festivali'nin jüri başkanı belli oldu

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Festivalin jüri başkanlığını, "Nefes: Vatan Sağolsun", "Sen Aydınlatırsın Geceyi", "Ana Yurdu" ve Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok" filmleriyle tanınan görüntü yönetmeni Vedat Özdemir üstlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle düzenlenen festival 4, 5 ve 6 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

İlk iki festivalde Hindistan'dan Filipinler'e, İran'dan Amerika'ya, Suriye'den İsviçre'ye 100'den fazla ülkeden 1500'ü aşan başvuru alan ve geçen yıl Aşık Veysel anısına yapılan festival bu yıl şair Yunus Emre anısına düzenlenecek.

Festival Direktörlüğünü Faysal Soysal'ın, Genel Koordinatörlüğünü Mehmet Lütfi Şen’in yaptığı 3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali, "Yarışma" ve "Kırk Yıllık Hatır" seçkileri için 5 Ekim'e kadar film başvurularını kabul edecek.