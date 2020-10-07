3. Uluslararası İzmir Festivali için 169 ülkeden oy kullanıldı

AA

ASİTEM Başkanı Muammer Sarıkaya, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Film Festivali'nin 22-26 Eylül tarihlerinde üçüncü kez düzenlendiğini kaydetti.

Türk filmleri ve dizilerin dünyanın dört bir tarafında ilgiyle izlendiğine işaret eden Sarıkaya, "Başarılı bir süreç yaşadık. Yurt dışı ve yurt içinde 3 aydır sürdürdüğümüz tanıtım kampanyaları ile dünyanın dört bir tarafına ulaşmayı başardık. İzmir’in ve Türk sinemasının adını milyonlar kanalıyla 169 ülkeye ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

Sarıkaya, festival kapsamında geçen yıl 4 milyon olan oy sayısının 2020'de 5 milyonu aştığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Altın Artemis ödül töreni, kırmızı halı geçişi eşliğinde Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılması planlanırken Kovid-19 önlemleri kapsamında stüdyodan dijital olarak organize edildi. Birbirinden değerli filmlerin, oyuncuların, yönetmen ve senaristlerin ödüllendirildiği festivalde 169 ülke üzerinden 5 milyon 363 bin 27 oy kullanılması bizim için çok büyük ve anlamlı geri dönüş oldu."

Sarıkaya, festival için Türkiye'den sonra en çok oy kullanılan ülkelerin İsrail, Mısır, Suudi Arabistan, Romanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arnavutluk, Irak, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu bildirdi.

3. Uluslararası İzmir Film Festivali'nin kısa sürede dünya tarafından kabul gören bir festival olduğunun altını çizen Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19 sürecinde yaşanan her değişime ayak uydurarak festivalimizi gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Festival başında kendimize koyduğumuz 5 milyon tekil oy hedefini 1,5 ay gibi kısa bir sürede aşmak paha biçilemez bir duygu. Guam, Guyana, Cayman Adaları, Luçiya, Namibya ve Surinam gibi ülkelerden oy kullanılmış. Bu süreçte kenetlenerek bizlere destek veren başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere tüm kamu kurum ve diğer destekçilerimize sonsuz teşekkür ediyorum."