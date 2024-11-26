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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 3. Uluslararası maden suyu kongresi başladı - İş-Yaşam Haberleri

        3. Uluslararası Maden Suyu Kongresi başladı

        Uluslararası Maden Suyu Kongresi bu yıl, Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneği öncülüğünde 26-27 Kasım tarihlerinde düzenleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 10:43 Güncelleme: 26.11.2024 - 10:43
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        Uluslararası Maden Suyu Kongresi başladı
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        Masuder üyelerinin, sektörden uzman konuşmacıların ve maden suyu paydaşlarının bir araya geleceği "Bir Ömür Maden Suyu" temalı kongrenin ilk günü fiziki, ikinci günü ise online olarak planlanıyor.

        Maden suyunun üretiminden pazarlamaya, beslenmeden gastronomiye, kaynakların korunmasından sürdürülebilirlik çalışmalarına ve maden suyu tüketiminin önemine kadar birçok başlık altında, maden suyu paydaşlarını bir araya getirecek 3. Uluslararası Maden Suyu Kongresi, bu yıl Masuder ev sahipliğinde Hilton Bosphorus'ta düzenleniyor. Türkiye'deki doğal maden suyu sektörünün daha ileri gitmesi için önemli adımların atılacağı kongrede, maden sularının faydaları hakkında toplum genelinde farkındalığı artırmak, kategorinin tüm iş ortaklarının dikkatini çekmek ve maden suyunu katma değeri yüksek içecek kategorisine yükseltmek için tüm Masuder üyeleri de birlikte hareket etmeye hazırlanıyor.

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        "BİR ÖMÜR MADEN SUYU" TEMASI

        Maden Suyu kaynakları bakımından dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alan Türkiye'de, iki yılda bir düzenlenen ve ana teması "Bir Ömür Maden Suyu" olarak belirlenen Uluslararası Maden Suyu Kongresi hem yerelde hem de küresel çapta ülkemizin değerli ve özgün kaynaklarını bilimsel düzlemde ele alan ilk kongre olma özelliğini taşıyor.

        Türk maden sularının zenginliğini, ulusal ve uluslararası arenada duyurmak, maden suyu endüstrisindeki son gelişmeleri bildirmek, bilimsel araştırmaları desteklemek ve sağlık ve beslenme alanında maden sularının önemini vurgulamayı amaçlayan kongrenin ilk gününde düzenlenecek panel ve atölye çalışmaları, sağlık, beslenme, güzellik ve spor çatısı altında ele alınacak.

        III. Uluslararası Maden Suyu Kongresi'nin ikinci günü ise online olarak gerçekleştirilecek. Oturumlar "kongre.madensuyu.org" adresi aracılığıyla paylaşılacak link üzerinden takip edilecek. Türkiye'deki birçok üniversitenin de desteklediği kongrenin ikinci gününde ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmacı ve üniversite ve sektör temsilcilerinin, beslenme, gıda, tıp ve sağlık bilimleri gibi alanlarda yaptıkları çalışmaların detayları katılımcılara aktarılacak. Gün boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında, elde edilen bilimsel çıktılar ise bildiri haline getirilecek ve bu bildirilerin önümüzdeki dönemde maden suları hakkında yürütülecek çalışmalara ışık tutması amaçlanacak.

        MADEN SUYUNA DAİR SORULAR CEVAP BULACAK

        Kongre boyunca maden suları hakkında merak edilen tüm detaylar, çok sayıda üniversiteden uzman akademisyenlerin katılımıyla, bilimsel gerçeklerden yararlanılarak masaya yatırılacak. Paneller ise; Maden Suyunun Sağlık Yararları ve Kullanım Alanları, Maden Suyu Endüstrisi ve Pazar Trendler, Maden Suyu ve Çevresel Sürdürülebilirlik, Yeni İnovasyonlar ve Ürün Geliştirmeleri, Maden Suyu ve İçecek Endüstrisindeki Rolü başlıklarında ele alınacak.

        Türkiye'de maden suyu alanında araştırmalar yapmış akademisyenler ve sektör paydaşlarına ise ulusal ve uluslararası çapta çalışmalar yapan III. Uluslararası Maden Suyu Kongresi'nin Bilim Kurulu Üyeleri, Doç. Dr. Muhammet Emin Çam, Prof. Dr. Berna Laçin, Prof. Dr. Esra Tatar, Dyt. Elvan Odabaşı, Prof. Dr. Gamze Akbulut, Prof. Dr. Itır Erhart, Prof. Dr. Mecit Halil Öztop, Prof. Dr. M. Zeki Durak, Prof. Dr. Selda Yücel, Prof. Dr. Zehra Büyüktuncel, Prof. Bahram Hemmateenejad, Prof. Abdessamad Didi, Prof. Beniamino T. Cenci-Goga, Doç. Dr. Patricia Rijo ve Portekiz Dr. Öğr. Üyesi Eva Ivanišová eşlik edecek.

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