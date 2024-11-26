3. Uluslararası Maden Suyu Kongresi başladı

Masuder üyelerinin, sektörden uzman konuşmacıların ve maden suyu paydaşlarının bir araya geleceği "Bir Ömür Maden Suyu" temalı kongrenin ilk günü fiziki, ikinci günü ise online olarak planlanıyor.

Maden suyunun üretiminden pazarlamaya, beslenmeden gastronomiye, kaynakların korunmasından sürdürülebilirlik çalışmalarına ve maden suyu tüketiminin önemine kadar birçok başlık altında, maden suyu paydaşlarını bir araya getirecek 3. Uluslararası Maden Suyu Kongresi, bu yıl Masuder ev sahipliğinde Hilton Bosphorus'ta düzenleniyor. Türkiye'deki doğal maden suyu sektörünün daha ileri gitmesi için önemli adımların atılacağı kongrede, maden sularının faydaları hakkında toplum genelinde farkındalığı artırmak, kategorinin tüm iş ortaklarının dikkatini çekmek ve maden suyunu katma değeri yüksek içecek kategorisine yükseltmek için tüm Masuder üyeleri de birlikte hareket etmeye hazırlanıyor.

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"BİR ÖMÜR MADEN SUYU" TEMASI

Maden Suyu kaynakları bakımından dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alan Türkiye'de, iki yılda bir düzenlenen ve ana teması "Bir Ömür Maden Suyu" olarak belirlenen Uluslararası Maden Suyu Kongresi hem yerelde hem de küresel çapta ülkemizin değerli ve özgün kaynaklarını bilimsel düzlemde ele alan ilk kongre olma özelliğini taşıyor.

Türk maden sularının zenginliğini, ulusal ve uluslararası arenada duyurmak, maden suyu endüstrisindeki son gelişmeleri bildirmek, bilimsel araştırmaları desteklemek ve sağlık ve beslenme alanında maden sularının önemini vurgulamayı amaçlayan kongrenin ilk gününde düzenlenecek panel ve atölye çalışmaları, sağlık, beslenme, güzellik ve spor çatısı altında ele alınacak.