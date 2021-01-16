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HaberlerGündem3. SayfaKAÇAK TIP| Son dakika: Kaçak hastaneye polis baskını! 3 gözlatı
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3'üncü katta kaçak doğumhane! 5'inci katta kaçak diş kliniği!

Bursa'da bir apartmanın 5'inci katında kaçak işletilen diş kliniğine polis baskın yaptı. Çok sayıda hasta bulunduğu sırada gerçekleştirilen baskında, katlardaki dairelerin kapılarının asma kilitler ile kilitli olduğu görüldü. Baskında 1´i diş hekimi, Suriyeli 3 kişi gözaltına alındı. Aynı apartmanın 3'üncü katında da kaçak doğum kliniği olduğu ortaya çıktı

KAÇAK TIP| Son dakika: Kaçak hastaneye polis baskını! 3 gözlatı
3'üncü katta kaçak doğumhane! 5'inci katta kaçak diş kliniği!
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DHA

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Darmstad Caddesi üzerinde bulunan Zafer Apartmanı´nda kaçak diş kliniği olduğu yönünde ihbar aldı.

KAPILAR ASMA KİLİTLERLE KİTLİYDİ

DHA'da yer alan habere göre polis ekipleri, adrese baskın düzenledi. Katlardaki dairelere girmeye çalışan ekipler, merdivenlere açılan kapıların asma kilitle kilitli olduğunu gördü.

ÇOK SAYIDA SURİYELİ HASTA

Kapıların açılmaması üzerine polis, asansöre yöneldi. Asansördeki Suriyeli bir hastanın verdiği bilgilerle beşinci kata çıkan polis ekipleri, asma kilitli kapının arkasında başka bir kapı daha olduğunu fark etti.

Ekiplerin çaldığı kapı, çalışan Mürfet E. tarafından açıldı. İçeri giren ekipler, çok sayıda Suriyeli hasta ile karşılaştı.

3. KATTA KAÇAK DOĞUM HANE

Cerrahi müdahale için tıbbi cihazlar bulunan klinikte arama sürerken, apartmana çok sayıda hamile kadın girdiğini fark edildi. Böylelikle de apartmanın üçüncü katında kaçak doğum kliniği olduğu ortaya çıktı.

DOKTOR VE 2 ÇALIŞANI GÖZALTINA ALINDI

Diş kliniğinde çalışan Mürfet E. ve Abdulmajid F. ile diş hekimi olduğu iddia edilen Ayham V. gözaltına alındı.

Şüpheliler, savcılık talimatıyla emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaçak klinik İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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