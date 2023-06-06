3'üncü kattan düşen yaşlı adam öldü

DHA

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Yenimahalle'de yaşayan Halil Gökmen (70), dün saat 14 sıralarında 3 katlı apartmanın 3'üncü katındaki balkondan iddiaya göre dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan Gökmen için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Halil Gökmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ekipleri Halil Gökmen'in düştüğü balkon ve sokakta inceleme yaptı.

Bir mahalleli, "Balkonda sigara içiyordu, sonra ben içeri girdim. Dışarı çıktığımda yerde yatıyordu. Çok kötüydü durumu, nabzı atmıyordu" diye konuştu.

Halil Gökmen'in uzun süredir arkadaşı olan Mustafa Selçuk da "Telefonla aradılar ben de sokağa geldim. Yolun ortasında uzanmış haldeydi. Çok iyi bir insandı. Komşusuna, eşine, dostuna karşı çok iyi biriydi" dedi.

Öte yandan Halil Gökmen'in yaklaşık 2 yıldır tansiyon ve şeker hastalığı ile mücadele ettiği öğrenildi.