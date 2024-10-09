"3 yaşındaki oğlumu kaçırdı" dedi! Türkiye Zehra'yı dinledi!

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz‘la Vazgeçme, çok konuşulacak bir olayı bugün konu etti. Stüdyoya gelen 24 yaşındaki Zehra, 3 yaşındaki aylardır göremediği oğlunu, eski kocası ve kayınvalidesinin kaçırdığını söyledi.

ZEHRA’NIN ESKİ KOCASI VE OĞLU KUZEY NEREDE?

Velayeti annede olan Kuzey’in, babası Gürkan’da olması dikkat çekti. Zehra, eski eşi için “Çocuğu istemiyordu, DNA testinde babası olduğunu öğrenince görmek istedi.” dedi. Ben de çocuğumu ona göstermezsem velayeti kaybedebileceğimi öğrendim. O yüzden oğlum Kuzey’in birkaç günlüğüne babasında kalmasına müsaade ettim. Sonra kocam ve kayınvalidem çocuğumu kaçırdı. “Oğlumu istiyorum.” sözlerini kullandı.