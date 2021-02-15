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3 yeni kitap

Ferzan Özpetek, Mine Söğüt ve Gaad Saad'ın yeni kitapları okurlarıyla buluştu. Özpetek; 'Bir Nefes Gibi', Söğüt; 'Gergedan' ve Saad'ın 'Toksik Zihin' adlı kitapları, okuyuculara farklı birer pencere açıyor

3 yeni kitap
HABERTURK.COM

Ferzan Özpetek, Mine Söğüt ve Gaad Saad'ın yeni kitapları raflardaki yerini aldı;

Ferzan Özpetek (Bir Nefes Gibi)
Ferzan Özpetek'in yeni romanı 'Bir Nefes Gibi', okuyucularıyla buluştu. Özpetek, okurlarını Roma ile İstanbul, şimdi ile geçmiş arasında, iç içe geçen yaşamların ve yazgıların hükmettiği gizemli bir yolculuğa çıkarıyor. Et ve tırnak gibiyken yıllar önce meydana gelen bir olayla yollarını ayıran iki kız kardeşin karanlık sırları etrafında örülen Bir Nefes Gibi, tutkularına esir düşenleri, kadere meydan okuyanları, sevgiyi, ihaneti ve her şeye rağmen yılların tüketemediği umudu anlatıyor.

"... hayat bir nefes gibi akıp gidiyor. Ve geride yalnızca, isteyip de yapamadıklarımızın özlemiyle, bizi biz yapan tüm yaşanmışlıkların farkındalığı kalıyor.
Sergio ile Giovanna, güneşli bir pazar günü evlerinde bir dostlar sofrası kurma hazırlığındayken ansızın karşılarında davetsiz bir misafir bulurlar: Kapılarını çalan yorgun görünümlü yaşlı kadın Elsa Corti'dir ve uzaklardan, İstanbul'dan gelmiştir. Yaklaşık yarım asrı bulan sürgün yıllarının ardından ülkesine dönen Elsa Corti'nin evinin yeni sahiplerine anlatacakları, ama daha önemlisi, yıllardır görmediği ablasına, hayatının aşkıyla ilgili söyleyecekleri vardır..."

Mine Söğüt (Gergedan)
Mine Söğüt 'Gergedan' ile unutulmaz 'Deli Kadın Hikâyeleri'nin izinden gidiyor. Yüksek gerilimli bir dille zihni kamçılayan öyküler kuruyor. Güncel olaylara yaşadığımız günlere getirdiği bakış açılarıyla okurunu derinden sarsıyor. Bir ateş yakıyor. Karanlık dağılıyor.

"Arada bir kedi eziyorsun. Sonra bir sincap. Sonra bir kirpi. Sonra köpek. Sonra ne olduğu anlaşılamayan şey. Sonra bir gelincik. Geç. Bir tilki. Geç. Bir kaplumbağa. Geç. Bir tavuk. Geç. Bir kertenkele. Geç geç. Bir yılan. Geçiniz. Bir kunduz. Geçiniz. Bir ceylan. Bir gelincik. Onu da geçiniz. Bir inek. Geç. Bir koyun. Geç. Bir devekuşu. Geç geç geç. Bir ejderha. Geç geç.
Bir Zümrüdüanka eziyorsun.
Geçiyorsun.
Bir gergedan eziyorsun.
Geçiyorsun."

Gad Saad (Toksik Zihin)
Akıl ve düşünce özgürlüğünü savunmak için kışkırtıcı bir kılavuz ve temel hakların korunması için bir savaş narası olarak 'Toksik Zihin', yılın en tartışılan ve konuşulan kitabı olacak!
Gerçeğe karşı açılmış bir savaşın ortasındayız ve bu savaşı kazanamazsak düşünce özgürlüğünü kaybedeceğiz. Batı'nın özgürlüğe, mantığa ve hakiki liberalizme bağlılığının politik doğruculuğun baskılayıcı güçleri tarafından tehdit altına alındığını ifade eden Dr. Gad Saad, Erkam Evlice'nin kıvrak çevirisiyle toplumsal adaletin haksızlığından postmodernizmin çöküşüne, İslamofobiden özgürlük ve hakikat arayışına kadar pek çok konuda adeta kafamızı açıyor.

Gad Saad, "düşünce patojenleri" olarak adlandırdığı, sağduyuyu ve rasyonel düşünceyi katleden kötü düşünceleri ortaya çıkarırken, sosyal adalet cengaverlerine sesleniyor: "Hiçbir şey fikir ve vicdan özgürlüğü için savaşmaktan; dinimsi dogmalara karşı bilime, akla ve mantığa sadık kalmaktan daha önemli değildir. Büyük resmi görmekten aciz olanlar çağımızın bu cinnetinde suç ortağıdır. Aklın düşmanlarına karşı verilen bu savaşta zaman zaman hicve, istihzaya ve mizaha başvurmam sizi bu savaşın ciddiyeti hakkında yanıltmamalı."

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