Güney Koreli teknoloji devi Samsung gelecek 3 yıldaki yatırım planlarını kamuoyuna açıkladı.

Güney Kore haber ajansı Yohap'ta yer alan habere göre, şirketin yeni plan kapsamında gelecek 3 yılda 180 trilyon won (yaklaşık 160 milyar dolar) yatırım yapacağı bildirildi.

Söz konusu yatırımın 130 trilyon wonunun (yaklaşık 120 milyar dolar) Güney Kore'de yapılacağı, yatırımlar sayesinde ülkede 700 bin kişiye istihdam yaratılacağı belirtildi.

Şirket 25 bin olan çalışan sayısını 3 yılda 40 bine çıkarma taahhüdünde bulundu.

KRİTİK SEKTÖRLER

Yatırımların 25 trilyon wonluk (22 milyar dolarlık) kısmının yapay zeka, 5G mobil iletişim ağı, biyoeczacılık ve otomobil elektroniği gibi büyüme potansiyeli olan kritik sektörlere yapılacağı kaydedildi.

Bu kapsamda Samsung Güney Kore'de kuracağı merkezde bin yapay zeka araştırmacısı istihdam edecek.

Şirket, ileride sürücüsüz araçlar, nesnelerin interneti ve robot uygulamalarının gelişimine büyük katkı sağlaması beklenen 5G mobil iletişim ağlarına yatırım yapmayı planlıyor.

Yapay zeka ve 5G, şirketin gelecekteki büyüme motoru olacak teknolojiler olarak görülüyor.

Elektronikteki atılımların başarısız olması ihtimaline karşı biyoeczacılık alanındaki yatırımların da artırılmasına karar verildi.

Büyüme hedeflenen bir diğer kritik sektör de otomotiv olarak belirtildi. Şirket, otomobiller için elektronik parçalar ve ekran sistemleri üretiminde yatırımların artırılacağını kaydetti.

Samsung'un yatırım planları Asya'nın 4. büyük ekonomisi olan Güney Kore'nin büyüme performansı açısından kritik önem taşıyor. Japonya ve Almanya'da olduğu gibi teknoloji üreten küçük ve orta ölçekli işletme havuzuna sahip olmayan ülke büyüme ve istihdam için Samsung'un başını çektiği büyük yerli şirketlerin yatırımlarına dayanıyor.

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