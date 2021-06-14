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30 35 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 30 ve 35 yaş üzeri aşılama ne zaman başlayacak?

Covid-19 salgınında aşılama süreci gelen yeni alılarla iyice hızlandı. 14 Haziran 2021 itibariyle günlük aşı rekoru kırıldı. Aşı programında sıra gittikçe alt yaş gruplarına geliyor. Kademeli olarak gerçekleştirilen aşılama işleminde sıra en son 40 yaş üstü vatandaşlara geldi. Peki 30 35 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

30 35 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 30 ve 35 yaş üzeri aşılama ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığının 40 yaş üstü aşılamanın başladığını açıklaması üzerine en çok merak edilen şeylerden biri 30-35 yaş üstü aşılamanın ne zaman başlayacağı oldu. Yaş sırası ve görevliler için belirlenen tarihler ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki 30 yaş ve 35 üstü aşı ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

30-35 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Koca şunları söyledi;

Bizim Haziran sonuna kadar elimizde yoğun bir aşının olacağını söyleyebilirim. En geç haziran sonu itibarıyla 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi, 30 milyon aşıyla bunu 30-35 yaşına düşürebileceğimizi ifade etmek istiyorum. 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi ama bunun 30-35 yaşıyla ilgili bu son 30 milyon rakamıyla bunu söyleyebileceğimi ifade ediyorum.

Aşıyı çeşitlendirmek için Ağustos ayından beri yoğun bir gayret içindeyiz. En geç haziran sonu olmak üzere, vatandaşımızı aşılayabileceğimizi söyleyebilirim. Biraz daha tedbirlere özen göstererek bu dönemi geçirirsek, aşıya erişim için çok uzun bir zaman olmadığını ifade etmek istiyorum.

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