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        Haberler Gündem 30 Ağustos bankalar tatil mi, açık mı? 30 Ağustos'ta bankalar kapalı mı, EFT olur mu?

        30 Ağustos bankalar tatil mi, açık mı? 30 Ağustos'ta bankalar kapalı mı, EFT olur mu?

        30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım başladı. Bu sene çarşamba gününe denk gelen 30 Ağustos'ta bankaların açık olup olmadığı merak ediliyor. İşlem yapması gerekenlerin gözleri "30 Ağustos'ta bankalar tatil mi, EFT yapılabiliyor mu?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 16:46 Güncelleme: 28.08.2023 - 16:46
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        30 Ağustos Zafer Bayramı her sene Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanıyor. 30 Ağustos'un resmi tatil olması sebebiyle bankaların hizmet verip vermeyeceği merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos bankalar tatil mi, açık mı? İşte, konuya dair detaylar...

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        30 AĞUSTOS'TA BANKALAR AÇIK MI?

        30 Ağustos Çarşamba günü bankalar Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle hizmet vermeyecek.

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        30 AĞUSTOS'TA BANKALARDA EFT YAPILABİLECEK Mİ?

        30 Ağustos'ta FAST harici yapılan EFT işlemleri de 31 Ağustos Perşembe gününden itibaren hesaplara geçecek.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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