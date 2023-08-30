30 Ağustos bugün AVM'ler açık mı/kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı bugün AVM'ler saat kaça kadar açık olacak?

30 Ağustos bugün AVM'ler açık mı/kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı bugün AVM'ler saat kaça kadar açık olacak?

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Kamu ve devlet dairelerinin izinli sayıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramında tatilini alışveriş merkezlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar bugün AVM'lerin çalışma durumunu ve saatlerini merak ediyor. Peki, 30 Ağustos bugün AVM'ler açık mı, kaça kadar? İşte detaylar...