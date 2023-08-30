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        Haberler Gündem BORSA AÇIK MI? 30 Ağustos bugün borsa açık mı, kapalı mı olacak? 30 Ağustos 2023 Borsa İstanbul (BIST) tatil mi ve işlem yapılabilir mi?

        30 Ağustos bugün Borsa açık mı, işlem yapılabilecek mi?

        30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümünde borsaların durumu merak konusu oldu. Tüm yurtta büyük bir coşku ve çeşitli etkinliklerle kutlanacak 30 Ağustos için hazırlıklar tamamlandı. 30 Ağustos'ta alış satış işlemi yapmayı düşünenler "30 Ağustos Çarşamba günü Borsa İstanbul'da işlem yapılıyor mu?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 08:05 Güncelleme: 30.08.2023 - 08:05
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        30 Ağustos bugün borsada işlem yapmayı düşünenler Borsa İstanbul'un açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, "30 Ağustos 2023 Borsa açık mı, kapalı mı ve 30 Ağustos BIST100'de işlem yapılabilecek mi?" İşte 30 Ağustos 2023 bugün borsaların durumu...

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        30 AĞUSTOS'TA BORSA AÇIK MI, KAPALI MI?

        30 Ağustos bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Borsa İstanbul A.Ş.'nin takvimine göre 30 Ağustos'ta Pay Piyasası kapalı olacak. 30 Ağustos Çarşamba günü, Borçlanma Araçları Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gerçekleştirilemeyecek.

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        Pay piyasasında, 30 Ağustos 2023 Çarşamba seans yapılmayacaktır.

        28 Ağustos 2023 Pazartesi tarihli işlemlerin takası 31 Ağustos 2023 Perşembe tarihinde gerçekleştirilecektir.

        29 Ağustos 2023 Salı tarihli işlemlerin takası 1 Eylül 2023 Cuma tarihinde gerçekleştirilecektir.

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        Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) 30 Ağustos 2023 Çarşamba seans yapılmayacaktır. 30 Ağustos 2023 tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

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        Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) ise 30 Ağustos Çarşamba günü seans, takas ve teslimat yapılmayacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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