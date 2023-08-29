30 Ağustos Çarşamba yarın borsa açık mı, kapalı mı olacak? 30 Ağustos 2023 Borsa İstanbul (BIST) tatil mi ve işlem yapılabilecek mi?

30 Ağustos Çarşamba yarın borsa açık mı, kapalı mı olacak? 30 Ağustos 2023 Borsa İstanbul (BIST) tatil mi ve işlem yapılabilecek mi?

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30 Ağustos Çarşamba günü borsada işlem yapmayı düşünenler Borsa İstanbul'un açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, "30 Ağustos 2023 Borsa açık mı, kapalı mı ve 30 Ağustos BIST100'de işlem yapılabilecek mi?" İşte 30 Ağustos 2023 yarın borsaların durumu...