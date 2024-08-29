Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam 30 Ağustos eczaneler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Cuma eczaneler çalışıyor mu, tatil mi? Nöbetçi eczane sorgulama ekranı

        30 Ağustos eczaneler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Cuma eczaneler çalışıyor mu? Nöbetçi eczane sorgulama

        30 Ağustos Zafer Bayramı 102. Yıl dönümünü kutluyor. Milli bayramın hafta içine denk gelmesi nedeniyle 30 Ağustos'ta eczanelerin hizmet verip vermediği merak konusu oldu. İlaç almak ya da tıbbi malzeme ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kişiler ''30 Ağustos eczaneler açık mı kapalı mı?'' sorularını gündeme taşıdı. 30 Ağustos eczane çalışma saatleri yanı sıra il ve ilçeye göre nöbetçi eczane sorgulama ekranı da araştırılanlar arasında. Peki, 30 Ağustos Cuma eczaneler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi eczane var mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 11:42 Güncelleme: 29.08.2024 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        30 Ağustos eczanelerin çalışma durumu gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi tatillerde birçok kamu, kurum ve kuruluşunun kapalı oluyor. Bu sebeple 30 Ağustos eczane çalışma saatleri ilaç ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos Cuma eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı? İşte nöbetçi eczane sorgulama ekranı…

        2

        30 AĞUSTOS ECZANELER AÇIK MI?

        30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu sebeple 30 Ağustos Cuma günü eczaneler kapalı olacak.

        Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır. Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır.

        Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.

        3

        NÖBETÇİ ECZANE NASIL ÖĞRENİLİR?

        İkamet ettikleri bölgedeki nöbetçi eczaneyi öğrenmek isteyenler Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen sisteme e-devlet üzerinden ulaşılabiliyor.

        NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        RESMİ TATİL GÜNLERİ

        Kanunlarda yer alan ulusal ve dini bayram ile resmi tatiller şu şekilde;

        1 Ocak 2024 Yılbaşı

        9 -12 Nisan 2024 Ramazan Bayramı

        23 Nisan 2024 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

        1 Mayıs 2024 Emek ve Dayanışma Günü

        19 Mayıs 2024 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

        15-19 Haziran 2024 Kurban Bayramı

        15 Temmuz 2024 Demokrasi ve Milli Birlik Günü

        30 Ağustos 2024 Zafer Bayramı

        29 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramı

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı, 4 gözaltı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı, 4 gözaltı
        3 çocuğunu katleden cani baba öldü!
        3 çocuğunu katleden cani baba öldü!
        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti
        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti
        Bakan Fidan Brüksel'de
        Bakan Fidan Brüksel'de
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        Kremlin: Durov davası siyasi zulme dönüşmemeli
        Kremlin: Durov davası siyasi zulme dönüşmemeli
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?
        17 yıl önce düşen uçağın enkazı bulundu
        17 yıl önce düşen uçağın enkazı bulundu
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        Evden kaçan maymun genç kızı hastanelik etti
        Evden kaçan maymun genç kızı hastanelik etti
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın arama geçmişi açıklandı
        Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın arama geçmişi açıklandı
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde