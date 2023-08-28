30 Ağustos kargolar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos'ta kargo, PTT çalışıyor mu, dağıtım var mı?

30 Ağustos kargolar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos'ta kargo, PTT çalışıyor mu, dağıtım var mı?

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30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl yurdumuzun dört bir yanında coşku ile kutlanıyor. 30 Ağustos'un resmi tatil günlerinden biri olması nedeniyle kargoların dağıtım yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos kargo ve PTT tatil mi, açık mı? İşte, konuya dair detaylar...