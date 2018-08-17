30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek etkinlikler için hazırlıklar sürüyor. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un anılacağı 30 Ağustos 2018'de hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Peki 30 Ağustos tatil olacak mı? İşte detaylar...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HANGİ GÜN? RESMİ TATİL OLACAK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 30 Ağustos tarihinin iş gününe denk gelmesi nedeniyle Zafer Bayramı'nın resmi tatil kapsamına giriyor. Cuma gününü de izin alarak kullananların 4 gün tatil yapabilme fırsatları olacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HAZIRLIKLARI

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 96'ıncı yıl dönümü anma etkinlikleri dolayısıyla 19 Ağustos'ta ve 30 Ağustos'ta trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 19 Ağustos'ta prova ile 30 Ağustos'ta kentte gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Buna göre, 07.00 ile 14.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D-100 istikametinden, 10. Yıl Caddesi'nden, Edirnekapı'dan, Oğuzhan Caddesi'nden, Sofular Caddesi'nden, Halıcılar Caddesi'nden, Akdeniz Caddesi'nden, Akşemsettin Caddesi'nden, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan, Keçeci Meydan Sokaktan Vatan Caddesi'ne girişler ile Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.

Trafik, Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi'nden alternatif güzergah olarak verilecek.

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